В Одесской области 276 городов и сел без света: что говорит ДТЭК
Киев • УНН
Энергетики восстановили электроснабжение 47 населенных пунктов, но 276 населенных пунктов остаются обесточенными.
По состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются еще 276 городов и сел области. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.
В Одесской области кипит работа: погода пока успокоилась, техника работает, куда можем доехать, там уже чиним повреждения. И благодаря этому с обеда нам удалось вернуть свет еще в 47 населенных пунктов. По состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются еще 276 городов и сел области. Работаем дальше
В то же время по данным УНН, в ДТЭК катастрофически не хватает кадров. В области работает около 100 бригад, а это - одна бригада на два населенных пункта. Люди в комментариях жалуются на отсутствие коммуникации со стороны ДТЭК: в мессенджарах не отвечают, а заявки закрывают как выполненные.
В Одесской области 276 городов и сел без света: что говорит ДТЭК
Энергетики восстановили электроснабжение 47 населенных пунктов, но 276 населенных пунктов остаются обесточенными.
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