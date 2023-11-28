В Одесской области 276 городов и сел без света: что говорит ДТЭК

По состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются еще 276 городов и сел области. Об этом сообщает ДТЭК Одесские электросети, передает УНН.

В Одесской области кипит работа: погода пока успокоилась, техника работает, куда можем доехать, там уже чиним повреждения. И благодаря этому с обеда нам удалось вернуть свет еще в 47 населенных пунктов. По состоянию на 16:00 без электроснабжения остаются еще 276 городов и сел области. Работаем дальше - сообщили в ДТЭК.

В то же время по данным УНН, в ДТЭК катастрофически не хватает кадров. В области работает около 100 бригад, а это - одна бригада на два населенных пункта. Люди в комментариях жалуются на отсутствие коммуникации со стороны ДТЭК: в мессенджарах не отвечают, а заявки закрывают как выполненные.