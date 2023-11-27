В Одессе возобновили работу поврежденной в результате непогоды котельной

В Одессе возобновили работу поврежденной в результате непогоды котельни, в тестовом режиме тепло предоставляют 120 тысячам абонентов. Об этом сообщил председатель Одесской ОГА Олег Кипер, передает УНН.

Восстановлена работа поврежденной в результате непогоды котельной. Сейчас в тестовом режиме предоставляется тепло для 120 тысяч абонентов в Одессе. К утру в домах людей должно быть тепло. написал глава Одесской ОГА

Детали

В то же время на вторник, 28 ноября, в области объявили штормовое предупреждение. Ожидаются порывы ветра, гололедица, местами туман, которые могут существенно усложнить условия дорожного движения. Жителей Одесской области призывают ограничить передвижение и поездки на авто.

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Контекст

В воскресенье в Одессе из-за сложных погодных условий и перепадов напряжения отключили районные котельни, в одной из котельных рухнул 100-метровый дымоход.