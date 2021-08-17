Одеситів попередили про можливе зростання тарифу на тепло

За розрахунками тепловиків, вартість гігакалорії зросте з 1814 до 2150 гривень. Наразі тариф обговорюється.

Питання винесуть на обговорення сесії міськради 15 вересня.

На цьому тлі перед громадою міста постає ще одне проблемне питання - втрати тепла в котельнях і мережах КП "Теплопостачання міста Одеси". Схема теплопостачання також стане предметом обговорення в сесійній залі.