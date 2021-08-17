Одеситів попередили про можливе зростання тарифу на тепло
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. На 18% може підвищитися тариф на опалення для одеситів в майбутньому опалювальному сезоні. Про це на засіданні комісії з ЖКГ повідомила директор Департаменту міського господарства Одеської міськради Наталія Мостовських.
За розрахунками тепловиків, вартість гігакалорії зросте з 1814 до 2150 гривень. Наразі тариф обговорюється.
Питання винесуть на обговорення сесії міськради 15 вересня.
На цьому тлі перед громадою міста постає ще одне проблемне питання - втрати тепла в котельнях і мережах КП "Теплопостачання міста Одеси". Схема теплопостачання також стане предметом обговорення в сесійній залі.