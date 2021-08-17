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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 62380 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 102449 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
04:20 • 106703 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 156542 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 130951 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 125406 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Одесситов предупредили о возможном росте тарифа на тепло

Одесситов предупредили о возможном росте тарифа на тепло

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 августа. УНН. На 18% может повыситься тариф на отопление для одесситов в будущем отопительном сезоне. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ сообщила директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.

По расчетам тепловиков, стоимость гигакалории вырастет с 1814 до 2150 гривен. В настоящее время тариф обсуждается.

Вопрос вынесут на обсуждение сессии горсовета 15 сентября.

На этом фоне перед громадой города встает еще один проблемный вопрос — потери тепла в котельных и сетях КП “Теплоснабжение города Одессы”. Схема теплоснабжения также станет предметом обсуждения в сессионном зале.

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