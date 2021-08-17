Одесситов предупредили о возможном росте тарифа на тепло
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. На 18% может повыситься тариф на отопление для одесситов в будущем отопительном сезоне. Об этом на заседании комиссии по ЖКХ сообщила директор Департамента городского хозяйства Одесского горсовета Наталья Мостовских.
По расчетам тепловиков, стоимость гигакалории вырастет с 1814 до 2150 гривен. В настоящее время тариф обсуждается.
Вопрос вынесут на обсуждение сессии горсовета 15 сентября.
На этом фоне перед громадой города встает еще один проблемный вопрос — потери тепла в котельных и сетях КП “Теплоснабжение города Одессы”. Схема теплоснабжения также станет предметом обсуждения в сессионном зале.