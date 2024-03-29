В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

В Одессе вспыхнул жилой дом. Во время тушения пожара погиб спасатель, передает УНН со ссылкой на ГСЧС.

Детали

Пожар произошел на улице Канатной.

По прибытию на место вызова спасатели установили, что открытым пламенем горит крыша и квартира на верхнем этаже четырехэтажного жилого дома.

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Подразделения работали по повышенному номеру вызова. Почти 3 часа понадобилось пожарным, чтобы полностью ликвидировали пожар на площади 1500 кв.м. Из задымленного дома эвакуированы 3 человека.

"... во время тушения пожара погиб спасатель. Все детали устанавливаются", - говорится в сообщении.