В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
gosudarstvennaya-sluzhba-ukraini-po-chrezvichainim-situatsiyamГосударственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
odessaОдесса
Эксклюзив
МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами
  •  103598 просмотра

МОУ в 2022-2023 годах заключило контракты на закупку вооружения с более 130 контрагентами

Эксклюзив
В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19
  •  105634 просмотра

В Минздраве сообщили, когда закончится эпидсезон гриппа, ОРВИ и COVID-19

Эксклюзив
Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом
  •  108121 просмотра

Кузин объяснил, какие вопросы нужно урегулировать для реализации лекарств с каннабисом

Эксклюзив
Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
28 марта 2024, 13:27  •  226169 просмотра

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Эксклюзив
МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт
28 марта 2024, 12:43  •  134566 просмотра

МОУ в начале полномасштабной войны приходилось привлекать фирмы-посредники для закупки боеприпасов за рубежом - эксперт

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ
28 марта 2024, 11:14  •  133654 просмотра

Враг начал оснащать свои беспилотники, которыми атакует Украину, более эффективной системой GPS - КНИИСЭ

Эксклюзив
Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт
27 марта 2024, 14:58  •  153229 просмотра

Блокировкой налоговых накладных Гетманцев работает на врага, убивая экономику Украины - эксперт

Эксклюзив
Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт
27 марта 2024, 12:32  •  143117 просмотра

Привлечение посредников к контрактам на закупку снарядов для ВСУ надо принимать как необходимый элемент игры - эксперт

Эксклюзив
Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены
27 марта 2024, 10:30  •  145264 просмотра

Военный эксперт: характеристики, которые дали россияне "Циркону" - преувеличены

Эксклюзив
Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО
26 марта 2024, 16:42  •  153341 просмотра

Политолог назвал возможные причины увольнения Данилова с должности секретаря СНБО

Новости по теме
В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

  •  5365 просмотра
Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

  •  8386 просмотра
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

  •  8331 просмотра
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

  •  11039 просмотра
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

  •  12157 просмотра
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

  •  11463 просмотра
В Польше во время побега от полиции погиб украинец

В Польше во время побега от полиции погиб украинец

  •  11495 просмотра
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

  •  16434 просмотра
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

  •  14047 просмотра
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

  •  16214 просмотра

Популярные

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

Британская разведка: Украина не дает Черноморскому флоту демонстрировать силу в Крыму

  •  79736 просмотра
москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

москва требует от гауляйтеров полной паспортизации населения на оккупированных территориях до 2026 года - Центр нацсопротивления

  •  79468 просмотра
Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

Глава МИД Германии Бербок: публичное обсуждение по Taurus никуда нас не приведет

  •  77123 просмотра
Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

Преимущественно сухая погода и до 24° тепла: прогноз на завтра

  •  77442 просмотра
С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

С 1 апреля стоимость транспортной карты в Киеве вырастет на 25 гривен

  •  68918 просмотра

Публикации

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать

Российские баллистические ракеты: что есть у врага и чем это сбивать
Эксклюзив

28 марта 2024, 13:27  •  226169 просмотра
Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

Временная тишина: почему замолчали "враждебные" голоса против ГОТ

27 марта 2024, 10:45  •  257915 просмотра
«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает

«Крипта для чайников». Часть 1: что такое блокчейн и его «фишки», о которых мало кто знает
Эксклюзив

21 марта 2024, 11:56  •  614942 просмотра
Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

Структура мирового населения меняется из-за падения рождаемости: Украина среди аутсайдеров. Что дальше?

21 марта 2024, 08:07  •  563803 просмотра
Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

Boeing и роковая дверь: может ли череда инцидентов с самолетами крупнейшего авиапроизводителя перекроить весь рынок

20 марта 2024, 17:18  •  575444 просмотра

В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

Во время тушения пожара в четырехэтажном жилом доме в Одессе погиб спасатель.

Криминал и ЧП •   •  5365 просмотра
В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

По данным российских СМИ, в войне на Украине погибло более 49 000 российских военнослужащих, среди которых более 3300 офицеров.

Общество •   •  8386 просмотра
Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине

Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Украина объявила в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.

политика •   •  8331 просмотра
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно

Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином недавние российские ракетные атаки на украинские города и необходимость увеличения систем противовоздушной обороны.

Война •   •  11039 просмотра
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона

Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.

Экономика •   •  12157 просмотра
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией

После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

Аварийные графики отключения электроэнергии будут применены в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Харьковскую, из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей, вызванного массированной российской атакой на украинские электростанции.

Война •   •  11463 просмотра
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений

В Польше во время побега от полиции погиб украинец

18-летний гражданин Украины умер в больнице после того, как на большой скорости врезался в придорожный столб, пытаясь скрыться от полиции в Ополе, Польша.

Криминал и ЧП •   •  11495 просмотра
В Польше во время побега от полиции погиб украинец

Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных общин важность донесения до мира правды о военных преступлениях России и необходимость поддержки Украины.

Общество •   •  16434 просмотра
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине

Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.

Общество •   •  14047 просмотра
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО

Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ

Русские, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста, как предполагают активисты, анализирующие спутниковые снимки, на которых видны шлейфы осадочных пород, похожие на те, что образовались при строительстве российской военно-морской базы.

Война •   •  16214 просмотра
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ