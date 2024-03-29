В Одессе во время тушения пожара погиб спасатель: детали устанавливаются

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Во время тушения пожара в четырехэтажном жилом доме в Одессе погиб спасатель.
Более 49 тысяч военных рф: росСМИ про потери российской армии на войне в Украине
По данным российских СМИ, в войне на Украине погибло более 49 000 российских военнослужащих, среди которых более 3300 офицеров.
Украина объявила "министра иностранных дел" Приднестровья Игнатьева в розыск: что известно
Украина объявила в розыск так называемого "министра иностранных дел" Приднестровья Виталия Игнатьева за коллаборационизм и посягательство на территориальную целостность Украины.
Предоставил подробную информацию о недавних российских обстрелах: Умеров поговорил с главой Пентагона
Министр обороны Украины Умеров обсудил с главой Пентагона Остином недавние российские ракетные атаки на украинские города и необходимость увеличения систем противовоздушной обороны.
Кулеба назвал три ключевые задачи для укрепления отношений между Украиной и Индией
Министр иностранных дел Украины очертил три ключевые задачи для укрепления отношений с Индией: восстановление довоенного уровня торговли и сотрудничества, работа над новыми совместными проектами и программами, участие Индии в Формуле мира Президента Зеленского, а также работа над организацией визитов лидеров обеих стран.
После массированной атаки рф: в каких областях Украины применены графики аварийных отключений
Аварийные графики отключения электроэнергии будут применены в нескольких областях Украины, включая Сумскую, Полтавскую, Донецкую, Днепропетровскую, Запорожскую, Кировоградскую и Харьковскую, из-за отсутствия достаточного количества генерирующих мощностей, вызванного массированной российской атакой на украинские электростанции.
В Польше во время побега от полиции погиб украинец
18-летний гражданин Украины умер в больнице после того, как на большой скорости врезался в придорожный столб, пытаясь скрыться от полиции в Ополе, Польша.
Ермак встретился с представителями религиозных общин: говорили о важности доносить миру правду о войне в Украине
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак обсудил с представителями религиозных общин важность донесения до мира правды о военных преступлениях России и необходимость поддержки Украины.
Зеленский ответил на петицию об ограничении работы онлайн-казино: дал поручение СБУ и СНБО
Президент Зеленский поручил силовым ведомствам и министерствам проанализировать проблему азартных игр в Интернете и предложить решение в ответ на петицию с призывом ограничить деятельность онлайн-казино из-за их вредного влияния на солдат и общество.
Россияне, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста - СМИ
Русские, вероятно, строят оборонительные сооружения в районе Керченского моста, как предполагают активисты, анализирующие спутниковые снимки, на которых видны шлейфы осадочных пород, похожие на те, что образовались при строительстве российской военно-морской базы.