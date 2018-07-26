В Одессе задержали злоумышленников, которые украли 4,5 тонны зерна с поездов
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. В Одессе правоохранители задержали группу злоумышленников, которые воровали зерно из грузовых поездов. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Одесской области, передает УНН.
Как рассказали правоохранители, сотрудники отдела по борьбе с преступлениями, совершенными на железнодорожном и воздушном транспорте, УКР полиции Одесской области совместно с отделом безопасности одесской железной дороги разоблачили злоумышленников именно во время совершения такой кражи на станции "Одесса - Пересыпь".
"Ночью мужчины с помощью ключа отжали крышку разгрузочного люка вагона и отсыпали в мешки семена рапса. Их они грузили в автомобиль одного из сообщников, чтобы вывезти и продать. Во время задержания полицейскими было изъято 90 мешков общим весом 4,5 тонны. Сумма материального ущерба составляет около 50 000 гривен. Четверо мужчин в возрасте от 35 до 48 лет оказались работниками железной дороги", - рассказали в полиции.
Сейчас все четверо правонарушителей задержаны в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Они обоснованно подозреваются в совершении ряда подобных краж.
По данному факту начато уголовное производство по ч.3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до шести лет.
Напомним, из-за кражи кабеля в Одесской области задержалось три пассажирских поезда.