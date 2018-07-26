В Одесі затримали зловмисників, які вкрали 4,5 тони зерна з потягів
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. В Одесі правоохоронці затримали групу зловмисників, які крали зерно з вантажних потягів. Про це повідомив відділ комунікації поліції Одеській області, передає УНН.
Як розповіли правоохоронці, співробітники відділу боротьби зі злочинами, скоєними на залізничному та повітряному транспорті, УКР поліції Одеської області спільно з відділом безпеки одеської залізниці викрили зловмисників саме під час скоєння такої крадіжки на станції “Одеса — Пересип”.
“Вночі чоловіки за допомогою ключа віджали кришку розвантажувального люка вагона та відсипали в мішки насіння ріпаку. Їх вони вантажили в автомобіль одного зі спільників, щоб вивезти та продати. Під час затримання поліцейськими було вилучено 90 мішків загальною вагою 4,5 тони. Сума матеріального збитку становить біля 50 тисяч гривень. Четверо чоловіків віком від 35 до 48 років виявилися працівниками залізниці”, — розповіли у поліції.
Наразі усі четверо правопорушників затримані в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вони обґрунтовано підозрюються у скоєнні низки подібних крадіжок.
За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст. 185 Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до шести років.
Нагадаємо, через крадіжку кабелю на Одещині затрималося три пасажирські поїзди.