В Одессе в кафе обокрали прокурора
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. В Одессе в одном из местных кафе неизвестные обокрали прокурора. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Прокурор одной из местных прокуратур Одесской области отдыхал в кафе по улице Канатная. Когда он отвлекся, неизвестные похитили его барсетку со служебным удостоверением, водительскими правами, техпаспортом на автомобиль и деньгами на сумму около 10 тысяч гривен.
По данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины "Кража").
Напомним, в Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда.