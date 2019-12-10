В Одессе в кафе обокрали прокурора

Прокурор одной из местных прокуратур Одесской области отдыхал в кафе по улице Канатная. Когда он отвлекся, неизвестные похитили его барсетку со служебным удостоверением, водительскими правами, техпаспортом на автомобиль и деньгами на сумму около 10 тысяч гривен.

По данному факту начато досудебное расследование (ст. 185 УК Украины "Кража").

Напомним, в Херсоне обокрали квартиру судьи админсуда.