В Одесі у кафе обікрали прокурора
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. В Одесі в одному з місцевих кафе невідомі обікрали прокурора. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Прокурор однієї з місцевих прокуратур Одеської області відпочивав у кафе по вулиці Канатна. Коли він відволікся, невідомі викрали його барсетку зі службовим посвідченням, водійськими правами, техпаспортом на авто та грошима на суму близько 10 тисяч гривень.
За цим фактом розпочато досудове розслідування (ст. 185 КК України "Крадіжка").
Нагадаємо, у Херсоні обікрали квартиру судді адмінсуду.