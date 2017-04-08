В Одессе стартовал веломарафон
Киев • УНН
ОДЕССА-КИЕВ. 8 апреля. УНН. Сегодня в Одессе возле Аллеи Славы стартовал международный велосипедный марафон "100 километров по Поясу Славы за 10 часов". Об этом сообщает корреспондент УНН.
Велосотка, посвященная освобождению города от фашистских захватчиков в 1944 году.
Велосипедный марафон проводится уже в 35-й раз, начиная с 1983 года. Ежегодно, в начале апреля, в честь годовщины освобождения города от немецких оккупантов, одесситы едут вдоль линии обороны Одессы 1941 года по "Пояса Славы".
В марафоне приняли участие около двух тысяч велосипедистов из всех регионов Украины, а также России, Беларуси и Польши. Перед началом старта гонки участники и организаторы возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу.
Напомним, 7 апреля у закладного камня памятника воинам АТО состоялась акция "Марафон памяти".
Мероприятие посвящено третьей годовщине проведения антитеррористической операции на востоке страны.
К марафону присоединились одесситы, а также военнослужащие, которые принесли фото своих погибших собратьев.