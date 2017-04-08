В Одесі стартував веломарафон
Київ • УНН
ОДЕСА-КИЇВ. 8 квітня. УНН. Сьогодні в Одесі біля Алеї Слави стартував міжнародний велосипедний марафон “100 кілометрів по Поясу Слави за 10 годин”. Про це повідомляє кореспондент УНН.
Велосотка, присвячена звільненню міста від фашистських загарбників у 1944 році.
Велосипедний марафон проводиться вже в 35-й раз, починаючи із 1983 року. Щороку, на початку квітня, на честь річниці визволення міста від німецьких окупантів, одесити їдуть уздовж лінії оборони Одеси 1941 року по “Поясу Слави”.
У марафоні взяли участь близько двох тисяч велосипедистів з усіх регіонів України, а також Росії, Білорусі та Польщі. Перед початком старту перегонів учасники і організатори поклали квіти до пам’ятника Невідомому матросу.
Нагадаємо, 7 квітня біля закладного каменю пам’ятника воїнам АТО відбулася акція “Марафон пам’яті”.
Захід присвячено третій річниці проведення антитерористичної операції на сході країни.
До марафону долучилися одесити, а також військовослужбовці,які принесли фото своїх побратимів, що загинули.