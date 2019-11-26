В Одессе началось служебное расследование из-за поведения сотрудницы полиции
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. В Одессе началось служебное расследование из-за поведения женщины-полицейского, которую сейчас отстранили от служебных обязанностей. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
Глава ГУНП в Одесской области Олег Бех подверг критике действия подчиненной, охарактеризовав их как "дискредитирующие правоохранительные органы", и поставил задачу соответствующим подразделениям провести служебное расследование. На время его продолжения ее отстранили от служебных обязанностей.
"За результатами проведения расследования к ней будут приняты жесточайшие меры дисциплинарного воздействия", - отметил Олег Бех.
Напомним, женщина начала приставать к группе молодых людей, нецензурно выражаться, размахивая руками и угрожая удостоверением. Видео такого дерзкого общения полицейского было обнаружено в Интернете.
Как ранее сообщалось в УНН, в Харькове сотрудник одного из структурных подразделений полиции вместе со знакомым ночью избили мужчину и открыто завладели его золотой цепочкой и сумкой с личными вещами.