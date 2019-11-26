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В Одесі проводять службове розслідування через поведінку співробітниці поліції

В Одесі проводять службове розслідування через поведінку співробітниці поліції

Київ • УНН

 • 19866 перегляди

КИЇВ. 26 листопада. УНН. В Одесі розпочалося службове розслідування через поведінку співробітниці поліції, яку наразі відсторонили від службових обов'язків. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

Очільник ГУНП в Одеській області Олег Бех піддав критиці дії підлеглої, охарактеризувавши їх як такі, що "дискредитують правоохоронні органи", та поставив завдання відповідним підрозділам провести службове розслідування. На час його тривання поліцейську буде відсторонено від службових обов’язків.

"За результатами проведення розслідування до неї будуть прийняті найжорстокіші заходи дисциплінарного впливу", - наголосив Олег Бех.

Нагадаємо, жінка почала чіплятися до групи молодих людей, нецензурно виражатися, розмахуючи руками і погрожуючи посвідченням. Відео такого зухвалого спілкування поліцейської було виявлене в Інтернеті.

Як раніше повідомлялося в УНН, у Харкові співробітник одного зі структурних підрозділів поліції разом зі знайомим вночі побили чоловіка та відкрито заволоділи його золотим ланцюжком та сумкою з особистими речами.

 

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