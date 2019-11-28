В Одессе открыли уголовное производство из-за гибели в пожаре бабушки с внучкой
Киев • УНН
КИЕВ. 28 ноября. УНН. По факту гибели 82-летней женщины и 3-летнего ребенка в пожаре в Одессе, полиция открыла уголовное производство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Одесской области.
"Предварительно событие квалифицировано по двум статьям Уголовного кодекса Украины: п. 2 ч. 2 ст. 115 с пометкой "несчастный случай" и ст. 166. Тела погибших направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения окончательной причины смерти. Обстоятельства и причины пожара устанавливаются", - говорится в сообщении.
Так, чрезвычайное происшествие произошло сегодня, 28 ноября, около десяти часов утра в квартире на пятом этаже девятиэтажки в Суворовском районе города.
Предварительно установлено, что возгорание произошло в детской комнате, где играли двое детей 4 и 3 лет. В другой комнате квартиры находилась 82-летняя бабушка девочек, с которой, идя на работу, их оставила мать.
"Когда вспыхнуло пламя, старшая сестренка сразу выбежала из квартиры. А вот меньший ребенок и бабушка, к сожалению, не спаслись: женщину обнаружили у дверей на лестнице, а маленькую - в детской под диваном", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, они отравились продуктами горения.