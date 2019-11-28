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В Одесі відкрили кримінальне провадження через загибель у пожежі бабусі з онукою

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. За фактом загибелі 82-річної жінки та 3-річної дитина у пожежі в Одесі, поліція відкрила кримінальне провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП в Одеській області.

"Попередньо подію кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 з приміткою "нещасний випадок" та ст. 166. Тіла загиблих направили на судово-медичну експертизу для з’ясування остаточної причини смерті. Обставини та причини пожежі встановлюються", - сказано у повідомленні.

Так, надзвичайна подія сталася сьогодні, 28 листопада, близько десятої години ранку в квартирі на п’ятому поверсі дев’ятиповерхівки в Суворовському районі міста.

Попередньо встановлено, що займання сталося у дитячій кімнаті, де бавилися двоє дітей віком 4 та 3 років. В іншій кімнаті квартири знаходилася 82-річна бабуся дівчаток, з якою, йдучи на роботу, їх залишила мати.

"Коли спалахнуло полум’я, старша сестричка відразу вибігла з квартири. А от менша дитина та бабуся, на жаль, не врятувалися: жінку виявили біля дверей на сходах, а маленьку – в дитячій під диваном", - повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, вони отруїлися продуктами горіння.

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