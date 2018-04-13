В ОБСЕ заявили об уменьшении количества обстрелов на Донбассе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 апреля. УНН. На прошлой неделе количество нарушений режима огня на Донбассе уменьшилось как минимум на 10%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.
"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня уменьшилась по крайней мере на 10%, если сравнивать с неделей, предшествовавший подтверждению приверженности прекращению огня 30 марта. 95% зафиксированных случаев насилия произошло в 4 районах, то есть ситуация в большинстве районах Донбасса была относительно стабильной и спокойной", - сообщил Хуг.
Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал точное количество военных и техники РФ на Донбассе.