В ОБСЕ заявили об уменьшении количества обстрелов на Донбассе

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня уменьшилась по крайней мере на 10%, если сравнивать с неделей, предшествовавший подтверждению приверженности прекращению огня 30 марта. 95% зафиксированных случаев насилия произошло в 4 районах, то есть ситуация в большинстве районах Донбасса была относительно стабильной и спокойной", - сообщил Хуг.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал точное количество военных и техники РФ на Донбассе.