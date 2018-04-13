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В ОБСЕ заявили об уменьшении количества обстрелов на Донбассе

В ОБСЕ заявили об уменьшении количества обстрелов на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 25285 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. На прошлой неделе количество нарушений режима огня на Донбассе уменьшилось как минимум на 10%. Об этом на брифинге сообщил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"На прошлой неделе количество нарушений режима прекращения огня уменьшилась по крайней мере на 10%, если сравнивать с неделей, предшествовавший подтверждению приверженности прекращению огня 30 марта. 95% зафиксированных случаев насилия произошло в 4 районах, то есть ситуация в большинстве районах Донбасса была относительно стабильной и спокойной", - сообщил Хуг.

Как сообщал УНН, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков назвал точное количество военных и техники РФ на Донбассе.

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