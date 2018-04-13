В ОБСЄ заявили про зменшення кількості обстрілів на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. Минулого тижня кількість порушень режиму вогню на Донбасі зменшилась щонайменше на 10%. Про це на брифінгу повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александр Хуг, передає кореспондент УНН.
"Минулого тижня кількість порушень режиму припинення вогню зменшилась принаймні на 10%, якщо порівнювати з тижнем, що передував підтвердженню відданості припиненню вогню 30 березня. 95% зафіксованих випадків насильства сталося у 4 районах, тобто ситуація у більшості районах Донбасу була відносно стабільною і спокійною", - повідомив Хуг.
Як повідомляв УНН, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков назвав точну кількість військових і техніки РФ на Донбасі.