В ОБСЕ выступили с требованиями к россии относительно украденных автомобилей
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. Вероятное перемещение более 50 бронированных машин СММ ОБСЕ из россии на восток Украины, где они могут использоваться для поддержки агрессивной войны россии против Украины, недопустимо, москва должна немедленно вернуть имущество ОБСЕ, а также освободить задержанных членов миссии. Об этом говорится в заявлении миссии ЕС, произнесенном во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, пишет УНН.
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"В течение последних 11 месяцев россия атаковала не только Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. С апреля 2022 года россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятном перемещении более 50 бронированных машин СММ из россии на восток Украины, где они могут использоваться для поддержки агрессивной войны россии против Украины. Это недопустимо, - говорится в заявлении представительства ЕС в ОБСЕ. - россия должна немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных сотрудников ОБСЕ и вернуть активы ОБСЕ их законному владельцу, ОБСЕ и ее государствам-участникам".
Дополнение
Журналист Андрей Цаплиенко 16 января опубликовал фото с КПП возле оккупированного города Изварино, где были зафиксированы трейлеры с внедорожниками Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ, заезжавшие из россии.
16 января ОБСЕ официально заявила, что не имеет присутствия на Донбассе, а любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, замеченные там, "не используются для целей ОБСЕ".