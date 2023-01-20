В ОБСЕ выступили с требованиями к россии относительно украденных автомобилей

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"В течение последних 11 месяцев россия атаковала не только Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. С апреля 2022 года россия незаконно удерживает трех сотрудников СММ ОБСЕ по сомнительным обвинениям. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятном перемещении более 50 бронированных машин СММ из россии на восток Украины, где они могут использоваться для поддержки агрессивной войны россии против Украины. Это недопустимо, - говорится в заявлении представительства ЕС в ОБСЕ. - россия должна немедленно и безоговорочно освободить всех задержанных сотрудников ОБСЕ и вернуть активы ОБСЕ их законному владельцу, ОБСЕ и ее государствам-участникам".

Дополнение

Журналист Андрей Цаплиенко 16 января опубликовал фото с КПП возле оккупированного города Изварино, где были зафиксированы трейлеры с внедорожниками Toyota Land Cruiser с маркировкой ОБСЕ, заезжавшие из россии.

16 января ОБСЕ официально заявила, что не имеет присутствия на Донбассе, а любые автомобили с опознавательными знаками ОБСЕ, замеченные там, "не используются для целей ОБСЕ".