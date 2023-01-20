В ОБСЄ виступили з вимогами до росії щодо вкрадених автомобілів

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 11995 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 25154 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 36066 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 46231 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 81069 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 52258 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 108971 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 78333 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62706 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119604 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.5м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 50427 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 40433 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 99940 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 42057 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 38368 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 81069 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 101250 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 108971 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 229577 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 278670 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 39297 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 42962 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31034 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35204 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50562 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

В ОБСЄ виступили з вимогами до росії щодо вкрадених автомобілів

Київ • УНН

 • 3050475 перегляди

КИЇВ. 20 січня. УНН. Імовірне переміщення понад 50 броньованих машин СММ ОБСЄ з росії на схід України, де вони можуть використовуватися для підтримки агресійної війни росії проти України, неприпустимо, москва мусить негайно повернути майно ОБСЄ, а також звільнити затриманих членів місії. Про це йдеться у заяві місії ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише УНН.

В ОБСЄ виступили з вимогами до росії щодо вкрадених автомобілів

Цитата

"Протягом останніх 11 місяців росія атакувала не лише Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. З квітня 2022 року росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями. Минулими вихідними ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірне переміщення понад 50 броньованих машин СММ з росії на схід України, де вони можуть використовуватися для підтримки агресійної війни росії проти України. Це неприпустимо, - ідеться у заяві представництва ЄС в ОБСЄ. - росія має негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ та повернути активи ОБСЄ їхньому законному власнику, ОБСЄ та її державам-учасницям".

Доповнення

Журналіст Андрій Цаплієнко 16 січня опублікував фото з КПП біля окупованого міста Ізварине, де було зафіксовано трейлери з позашляховиками Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ, що заїжджали з росії.

16 січня ОБСЄ офіційно заявила, що не має присутності на Донбасі, а будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, помічені там, "не використовуються для цілей ОБСЄ".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітика
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02