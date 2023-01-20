В ОБСЄ виступили з вимогами до росії щодо вкрадених автомобілів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. Імовірне переміщення понад 50 броньованих машин СММ ОБСЄ з росії на схід України, де вони можуть використовуватися для підтримки агресійної війни росії проти України, неприпустимо, москва мусить негайно повернути майно ОБСЄ, а також звільнити затриманих членів місії. Про це йдеться у заяві місії ЄС, виголошеній під час засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні, пише УНН.
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"Протягом останніх 11 місяців росія атакувала не лише Україну, а й основоположні принципи та цінності ОБСЄ. З квітня 2022 року росія незаконно утримує трьох співробітників СММ ОБСЄ за сумнівними звинуваченнями. Минулими вихідними ми отримали нові тривожні повідомлення про ймовірне переміщення понад 50 броньованих машин СММ з росії на схід України, де вони можуть використовуватися для підтримки агресійної війни росії проти України. Це неприпустимо, - ідеться у заяві представництва ЄС в ОБСЄ. - росія має негайно та беззастережно звільнити всіх затриманих співробітників ОБСЄ та повернути активи ОБСЄ їхньому законному власнику, ОБСЄ та її державам-учасницям".
Доповнення
Журналіст Андрій Цаплієнко 16 січня опублікував фото з КПП біля окупованого міста Ізварине, де було зафіксовано трейлери з позашляховиками Toyota Land Cruiser з маркуванням ОБСЄ, що заїжджали з росії.
16 січня ОБСЄ офіційно заявила, що не має присутності на Донбасі, а будь-які автомобілі з розпізнавальними знаками ОБСЄ, помічені там, "не використовуються для цілей ОБСЄ".