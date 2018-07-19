В ОБСЕ пообещали расследовать слив информации ФСБ

"Это большой удар для нас, и, конечно, мы будем расследовать, что именно произошло и как", - сказала Коробко.

Напомним, по данным расследования немецкой телепрограммы Fakt, внутренние документы СММ ОБСЕ в Украине, вероятно, попали к российским спецслужбам. В ФСБ попала частная информация, такая как характеристики и местонахождение персонала ОБСЕ в Украине, отмечает Fakt. Согласно результатам исследования вещателя, документы, вероятно, были переданы российским агентам одним из членов миссии ОБСЕ.

В ОБСЕ заявили, что осведомлены о репортаже немецкой программы.