В ОБСЄ пообіцяли розслідувати злив інформації ФСБ

"Це великий удар для нас, і, звичайно, ми будемо розслідувати, що саме сталося і як", - сказала Коробко.

Нагадаємо, за даними розслідування німецької телепрограми Fakt, внутрішні документи СММ ОБСЄ в Україні, ймовірно, потрапили до російських спецслужб. До ФСБ потрапила приватна інформація, така як характеристики та місцеперебування персоналу ОБСЄ в Україні, зазначає Fakt. Згідно з результатами дослідження мовника, документи, ймовірно, були передані російським агентам одним з членів місії ОБСЄ.

В ОБСЄ заявили, що обізнані щодо репортажу німецької програми.