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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103044 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 73191 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103132 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115929 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146352 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 147251 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140227 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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В ОБСЕ назвали Украину приоритетом организации на 2020 год

Киев  •  УНН

 • 13015 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Усилия по урегулированию конфликта на востоке Украины будет в центре повестки дня албанского председательства в ОБСЕ. Об этом заявил председатель Совета министров Албании, будущий председатель ОБСЕ Эди Рама во время заседания министерского совета ОБСЕ в Братиславе, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы воспользоваться этой возможностью, чтобы упомянуть некоторые ключевые вопросы, которые будут включены в нашу повестку дня. Кризис в Украине и вокруг нее остается самой насущной угрозой безопасности в Европе. Недопустимо, что конфликты в нашем регионе продолжают уносить жизни. Поэтому усилия по урегулированию конфликта будут в центре повестки дня албанского председательства", - сказал Рама.

По его словам, в повестку дня также будут включены вопросы о правах женщин в конфликтах, борьбе с коррупцией, торговлей людьми, нетерпимостью и язык ненависти.

Как сообщал УНН, ранее в ОБСЕ высказались о предстоящей встрече в "нормандском формате".

Украинские Национальные Новости

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