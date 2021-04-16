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И.о. руководителя САП второй раз отменил постановление о закрытии дела "Роттердам +"

И.о. руководителя САП второй раз отменил постановление о закрытии дела "Роттердам +"

Киев  •  УНН

 • 23320 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. И.о. руководителя САП Максим Грищук второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +". Как сообщили в пресс-службе НАБУ, вместе с этим, Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию, передает УНН.

Цитата

"И.о. руководителя САП второй раз отменил постановление прокурора Пономаренко о закрытии дела "Роттердам +". Вместе с тем, Максим Грищук также отменил постановление о возобновлении расследования, которое предшествовало закрытию. Таким образом следствие не потеряло драгоценные процессуальные дни, которые необходимы для его завершения и направления дела в суд", - говорится в сообщении.

Детали

В НАБУ напомнили, что несмотря на собранные детективами НАБУ доказательства, процессуальный руководитель Виталий Пономаренко трижды закрывал "дело Роттердам +":
- в августе 2020 года (восстановлено ВАКС в октябре 2020 года);
- в январе 2021 года (восстановлено и.о. руководителя САП);
- 9 апреля 2021 года (восстановлено и.о. руководителя САП).

Добавим

Кроме того, в НАБУ вновь призвали генпрокурора Ирину Венедиктову изменить старшего группы прокуроров по делу "Роттердам +". Ведь поведение этого прокурора свидетельствует о его предвзятости.

"Сейчас только Генпрокурор имеет возможность сменить Пономаренко, однако избегает принятия соответствующего решения. Это делает невозможным осуществление дальнейшего беспристрастного расследования ", - говорится в сообщении.

Совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков из-за формулы "Роттердам +", отметили в Бюро.

Дело "Роттердам +"

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам +" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.

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