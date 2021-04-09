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Прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить і це рішення

Прокурор Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". НАБУ оскаржить і це рішення

Київ • УНН

 • 18078 перегляди

КИЇВ. 9 квітня. УНН. Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Віталій Пономаренко втретє закрив справу "Роттердам+". У НАБУ відреагували реплікою - "поза межами здорового глузду", передає УНН.

Цитата

“Поза межами здорового глузду: сьогодні прокурор Пономаренко втретє закрив справу „Роттердам+“. І це попри той факт, що попередні його рішення аналогічного змісту скасовувалися прокурором вищого рівня і судом, які погодилися з позицією детективів, що оцінку справі має надати суд”, — йдеться у повідомленні.

Деталі

У пресслужбі відзначили, що НАБУ оскаржить і це рішення про закриття справи прокурору вищого рівня, а також вчергове звернеться до Генерального прокурора задля зміни старшого групи прокурорів, який вдається до будь-яких дій, аби запобігти скеруванню справи до ВАКС.

“З огляду на очевидну заангажованість і необ’єктивність прокурора, Національне бюро закликає Ірину Венедиктову розглянути це питання і замінити Віталія Пономаренка”, — йдеться у повідомленні.

У НАБУ наголосили, що сукупність зібраних доказів у провадженні, на переконання НАБУ, є достатньою для того, щоб саме суд визначив обґрунтованість звинувачень у завданні державним та громадським інтересам багатомільярдних збитків у зв’язку з прийняттям та застосуванням формули “Роттердам+”. Про це ж свідчать, в тому числі рішення про скасування постанов Пономаренка про закриття кримінального провадження у зв’язку з їх незаконністю та необґрунтованістю.

“Ми переконані, що вирішення долі „Роттердам+“ поза межами судового процесу не відповідатиме законним інтересам суспільства і держави. Ця справа є однією з найбільш значущих для України, і про необхідність її завершення неодноразово заявляли найвищі посадовці. Тож надавати оцінку має саме суд у змагальному процесі”, — йдеться у повідомленні.

Контекст

НАБУ декілька разів закликало Генерального прокурора Ірину Венедіктову змінити старшого групи прокурорів у справі про формулу “Роттердам+”.

Так, старший групи прокурорів у справі Віталій Пономаренко вже двічі закривав справу “Роттердам+”.

Проте 25 січня САП поновила розслідування справи про формулу “Роттердам+”.

Водночас ВАКС відмовив у відводі прокурора САП Віталія Пономаренка від справи “Роттердам+”.

Нагадаємо, за даними НАБУ, обсяг доказів у справі про формулу “Роттердам+” достатній для завершення досудового розслідування та направлення справи у суд.

Справа “Роттердам+”

За даними НАБУ, у межах розслідування так званої справи “Роттердам+” слідство встановило, що представники групи приватних теплогенеруючих компаній у 2015 році почали тиснути на керівництво НКРЕКП, аби воно включило до тарифу (ціни) на електроенергію, що виробляли ТЕС цієї групи, видатки, які насправді не здійснювалися, а саме — витрати на доставку та перевалку енергетичного вугілля в Україну з портів у Європі.

У березні 2016 року, як вказують у НАБУ, НКРЕКП на зазначену пропозицію пристала, передбачивши зазначені неіснуючі видатки у формулі, за якою розрахувався тариф (ціна) для всієї теплової генерації. Це, своєю чергою, за даними НАБУ, призвело до зростання вартості всієї електричної енергії і, як наслідок, зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, які, понесли фінансовий тягар з оплати необґрунтованого тарифу. У результаті подорожчали товари та послуги для кінцевого споживача, в тому числі й першої необхідності.
Слідство, як повідомили у НАБУ, зібрало докази того, що в результаті зазначених дій споживачам електроенергії впродовж 2016-2017 рр. завдано 18,87 млрд грн збитків, із яких 14,3 млрд грн отримали приватні-компанії-ініціатори запровадження “Роттердам+”.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із березня 2017 року. 8 серпня 2019 року детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам у цій справі.

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