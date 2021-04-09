Прокурор Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам +". НАБУ обжалует и это решение

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"За пределами здравого смысла: сегодня прокурор Пономаренко третий раз закрыл дело "Роттердам +". И это несмотря на тот факт, что предыдущие его решения аналогичного содержания отменялись прокурором высшего уровня и судом, которые согласились с позицией детективов, оценку делу должен предоставить суд", - говорится в сообщении.

Детали

В пресс-службе отметили, что НАБУ обжалует и это решение о закрытии дела прокурору высшего уровня, а также в очередной раз обратится к Генеральному прокурору для изменения старшего группы прокуроров, который прибегает к любым действиям, чтобы предотвратить направление дела в ВАКС.

"Учитывая очевидную ангажированность и необъективность прокурора, Национальное бюро призывает Ирину Венедиктову рассмотреть этот вопрос и заменить Виталия Пономаренко", - говорится в сообщении.

В НАБУ подчеркнули, что совокупность собранных доказательств в производстве, по убеждению НАБУ, является достаточным для того, чтобы именно суд определил обоснованность обвинений в нанесении государственным и общественным интересам многомиллиардных убытков в связи с принятием и применением формулы "Роттердам +". Об этом свидетельствует, в том числе решение об отмене постановления Пономаренко о закрытии уголовного производства в связи с их незаконностью и необоснованностью.

"Мы убеждены, что решение судьбы "Роттердам +" вне судебного процесса не будет отвечать законным интересам общества и государства. Это дело является одним из наиболее значимых для Украины, и о необходимости его завершения неоднократно заявляли высшие должностные лица. Поэтому давать оценку должен именно суд в состязательном процессе", - говорится в сообщении.

Контекст

НАБУ несколько раз призывал Генерального прокурора Ирину Венедиктову сменить старшего группы прокуроров по делу о формуле "Роттердам +".

Так, старший группы прокуроров по делу Виталий Пономаренко уже дважды закрывал дело "Роттердам +".

Однако 25 января САП возобновила расследование дела о формуле "Роттердам +".

В то же время ВАКС отказал в отводе прокурора САП Виталия Пономаренко от дела "Роттердам +".

Напомним, по данным НАБУ, объем доказательств по делу о формуле "Роттердам +" достаточный для завершения предварительного расследования и направления дела в суд.

Дело "Роттердам +"

По данным НАБУ, в рамках расследования так называемого дела "Роттердам +" следствие установило, что представители группы частных теплогенерирующих компаний в 2015 году начали давить на руководство НКРЭКУ, чтобы оно включило в тариф (цену) на электроэнергию, которую производили ТЭС этой группы, расходы, которые в действительности не проводились, а именно - расходы на доставку и перевалку энергетического угля в Украину из портов в Европе.

В марте 2016 года, как указывают в НАБУ, НКРЭКУ указанное предложение приняла, предусмотрев указанные несуществующие расходы в формуле, по которой рассчитался тариф (цена) для всей тепловой генерации. Это, в свою очередь, по данным НАБУ, привело к росту стоимости всей электрической энергии и, как следствие, росту тарифов на электроэнергию для промышленности, объектов социальной инфраструктуры, предпринимателей, которые понесли финансовое бремя по оплате необоснованного тарифа. В результате подорожали товары и услуги для конечного потребителя, в том числе и первой необходимости.

Следствие, как сообщили в НАБУ, собрало доказательства того, что в результате указанных действий потребителям электроэнергии в течение 2016-2017 гг. нанесен 18,87 млрд грн убытков, из которых 14,3 млрд грн получили частные-компании-инициаторы введения "Роттердам +".

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с марта 2017 года. 8 августа 2019 года детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам в этом деле.