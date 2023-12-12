В Нью-Йорке частично рухнул 6-этажный жилой дом в Нью-Йорке

Галущенко обсудил ситуацию на ЗАЭС с послом Турции

Министр энергетики Украины призвал международное сообщество к давлению на Россию, чтобы заставить ее передать контроль над Запорожской АЭС ради глобальной безопасности, а также обсудил с Турцией энергетическое партнерство, в том числе сотрудничество в сфере хранения газа и строительства трубопроводов.