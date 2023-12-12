В Нью-Йорке частично рухнул 6-этажный жилой дом в Нью-Йорке
Киев • УНН
Шестиэтажный дом в Бронксе, Нью-Йорк, частично обвалился, что привело к эвакуации людей без немедленных сообщений о ранениях или гибели, пока спасатели разбирают завалы.
В районе Бронкс в Нью-Йорке частично рухнул шестиэтажный жилой дом. Об этом пишет АР, передает УНН.
Детали
После обрушения людей из издания эвакуировали. Информация о пострадавших или погибших не поступала. Пожарные вместе с сотрудниками кинологического отряда ищут людей под завалами.
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В Нью-Йорке частично рухнул 6-этажный жилой дом в Нью-Йорке
Шестиэтажный дом в Бронксе, Нью-Йорк, частично обвалился, что привело к эвакуации людей без немедленных сообщений о ранениях или гибели, пока спасатели разбирают завалы.
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