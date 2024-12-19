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АРМА работает без общественного контроля, что создает риски для прозрачности работы агентства - эксперт
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В оккупированном Крыму увеличивается сопротивление - и.о. постпреда президента
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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В новосибирске уничтожена военная техника на территории части рф - ГУР

В новосибирске уничтожена военная техника на территории части рф - ГУР

Киев  •  УНН

 • 5752 просмотра

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На территории воинской части в новосибирске сожгли несколько топливозаправщиков российской армии. «Акцию» осуществило движение сопротивления путинскому режиму.

В российском новосибирске на территории воинской части движение сопротивления сожгло топливозаправщики оккупационной армии рф, сообщили в  Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН

На территории воинской части в городе новосибирске государства-агрессора россии движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков.  Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается.

- говорится в сообщении ГУР. 

Дополнение

ГУР МО Украины обнародовало данные о потерях мобилизованных военных рф с сентября 2022 по октябрь 2024 года. Общее количество погибших мобилизованных составило, как сообщается, 98641 человек, не считая другие категории военных.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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