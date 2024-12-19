В новосибирске уничтожена военная техника на территории части рф - ГУР

В российском новосибирске на территории воинской части движение сопротивления сожгло топливозаправщики оккупационной армии рф, сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины, пишет УНН

На территории воинской части в городе новосибирске государства-агрессора россии движение сопротивления путинскому режиму путем поджога уничтожило несколько топливозаправщиков. Сопротивление преступной войне против Украины внутри государства-агрессора продолжается. - говорится в сообщении ГУР.

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ГУР МО Украины обнародовало данные о потерях мобилизованных военных рф с сентября 2022 по октябрь 2024 года. Общее количество погибших мобилизованных составило, как сообщается, 98641 человек, не считая другие категории военных.