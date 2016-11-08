В.Новинский заявил, что будет находиться в ВР во время голосования депутатов относительно него
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский заверил, что не собирается в ближайшее время покидать Украину, а также заявил, что будет находиться в Верховной Раде во время голосования нардепов по привлечению его к уголовной ответственности. Об этом он заявил в аэропорту Борисполь, передает корреспондент УНН.
"В день рассмотрения Верховной Радой моего вопроса я буду находиться в сессионном зале. Могу заверить", - сказал В.Новинский.
На вопрос журналистов о том, собирается ли он в ближайшее время покидать Украину, он заявил, что не собирается.
"Я могу сказать одно, что это дело является сфабрикованным и политически мотивированным. Это не что иное, как давление на оппозицию", - добавил он.
Напомним, 4 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что Вадим Новинский вылетел из Киева в Грецию. Сегодня, 8 ноября, он вернулся в Украину.
Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.
Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.
Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.