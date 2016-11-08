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В.Новинський заявив, що перебуватиме у ВР під час голосування депутатів щодо нього

В.Новинський заявив, що перебуватиме у ВР під час голосування депутатів щодо нього

Київ • УНН

 • 8375 перегляди

КИЇВ. 8 листопада. УНН. Народний депутат Вадим Новинський запевнив, що не збирається найближчим часом покидати Україну, а також заявив, що перебуватиме у Верховній Раді під час голосування нардепів щодо притягнення його до кримінальної відповідальності. Про це він заявив в аеропорту Бориспіль, передає кореспондент УНН.

"У день розгляду Верховною Радою мого питання я перебуватиму в сесійній залі. Можу запевнити", - сказав В.Новинський.

На питання журналістів про те, чи збирається він найближчим часом покидати Україну, він заявив, що не збирається.

"Я можу сказати одне, що ця справа сфабрикована і є політично вмотивованою. Це не що інше, як тиск на опозицію", - додав він.

Нагадаємо, 4 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що Вадим Новинський вилетів з Києва до Греції. Сьогодні, 8 листопада, він повернувся до України.

Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.

Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.

Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.

Українські Національні Новини

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