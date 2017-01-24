В.Новинский в ПАСЕ раскритиковал ситуации в церковной и языковой сферах

ukru
19:49 • 43881 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 108706 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 110097 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 107985 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 133854 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 112779 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 120096 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130155 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

11 марта, 18:08 • 140255 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

11 марта, 14:39 • 144576 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

США сегодня будут контактировать с россиянами и надеются на позитивный ответ от рф - Рубио

12 марта, 12:15 • 32380 просмотра
Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

Кипер об ударе по порту Одессы: рф применила кассетную ракету

12 марта, 12:19 • 107579 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107088 просмотра
USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

USAID отменяет грант в 75 млн долларов для Фонда поддержки энергетики Украины

12 марта, 14:40 • 53281 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97024 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

19:49 • 43881 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 108706 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 97024 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 107088 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 133854 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 136874 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 145080 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 150007 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 148521 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 151918 просмотра
Актуальное
В.Новинский в ПАСЕ раскритиковал ситуации в церковной и языковой сферах

В.Новинский в ПАСЕ раскритиковал ситуации в церковной и языковой сферах

Киев • УНН

 • 3549 просмотра

КИЕВ. 24 января. УНН. Члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу. Об этом заявил народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский, передает УНН со ссылкой на Comments.UA.

По словам В.Новинского, в докладе идет речь о попытке нынешней власти вмешаться в церковные вопросы, а именно, поставить Украинскую православную церковь вне закона. Он отметил, что это касается давления на священнослужителей, и внесения законопроектов, дискриминирующих УПЦ.

Нардеп напомнил, что только за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а также священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. В частности, он отметил, что шесть священнослужителей были убиты, а дела об их убийстве не были расследованы должным образом.

“Все это происходит под прикрытием якобы патриотических лозунгов, и в результате, это может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до религиозной войны”, — сказал политик.

Кроме того, он подчеркнул, что представители “Оппозиционного блока” в ПАСЕ также намерены обратить внимание своих коллег на назревающий в Украине раскол по языковому вопросу.

“Инициатива некоторых депутатов относительно изменения в языковой сфере вызывает недоумение, вместо того, чтобы искать компромиссы и преодолеть назревающий раскол в обществе, политики еще больше раскалывают Украину”, — отметил Новинский.

По его словам, как показывает история, любое вторжение в гуманитарную сферу всегда заканчивается тяжелейшим последствиям.

В.Новинский считает, что к религии и языковому вопросу, нужно подходить крайне аккуратно, и всячески оберегать хрупкий межконфессиональный и языковой мир в стране.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы