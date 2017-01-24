В.Новинский в ПАСЕ раскритиковал ситуации в церковной и языковой сферах
Киев • УНН
КИЕВ. 24 января. УНН. Члены украинской парламентской делегации в ПАСЕ подготовили доклад о вмешательстве украинской власти в дела Украинской православной церкви, а также касательно недопустимых инициатив по языковому вопросу. Об этом заявил народный депутат, член украинской парламентской делегации в ПАСЕ Вадим Новинский, передает УНН со ссылкой на Comments.UA.
По словам В.Новинского, в докладе идет речь о попытке нынешней власти вмешаться в церковные вопросы, а именно, поставить Украинскую православную церковь вне закона. Он отметил, что это касается давления на священнослужителей, и внесения законопроектов, дискриминирующих УПЦ.
Нардеп напомнил, что только за последние три года в Украине было захвачено 44 храма УПЦ, а также священнослужители неоднократно подвергались унижениям и избиениям. В частности, он отметил, что шесть священнослужителей были убиты, а дела об их убийстве не были расследованы должным образом.
“Все это происходит под прикрытием якобы патриотических лозунгов, и в результате, это может привести к тяжелейшим последствиям, вплоть до религиозной войны”, — сказал политик.
Кроме того, он подчеркнул, что представители “Оппозиционного блока” в ПАСЕ также намерены обратить внимание своих коллег на назревающий в Украине раскол по языковому вопросу.
“Инициатива некоторых депутатов относительно изменения в языковой сфере вызывает недоумение, вместо того, чтобы искать компромиссы и преодолеть назревающий раскол в обществе, политики еще больше раскалывают Украину”, — отметил Новинский.
По его словам, как показывает история, любое вторжение в гуманитарную сферу всегда заканчивается тяжелейшим последствиям.
В.Новинский считает, что к религии и языковому вопросу, нужно подходить крайне аккуратно, и всячески оберегать хрупкий межконфессиональный и языковой мир в стране.