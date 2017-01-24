В.Новинський в ПАРЄ розкритикував ситуацію в церковній і мовній сферах

За словами В.Новинського, в доповіді йдеться про спробу нинішньої влади втрутитися в церковні питання, а саме, поставити Українську православну церкву поза законом. Він зазначив, що це стосується тиску на священнослужителів, і внесення законопроектів, які дискримінують УПЦ.

Нардеп нагадав, що тільки за останні три роки в Україні було захоплено 44 храму УПЦ, а також священнослужителі неодноразово піддавалися приниженням і побиттю. Зокрема, він зазначив, що шість священнослужителів були вбиті, а справи про їх вбивстві були розслідувані належним чином.

"Все це відбувається під прикриттям нібито патріотичних гасел, і в результаті, це може привести до важких наслідків, аж до релігійної війни", - сказав політик.

Крім того, він підкреслив, що представники "Опозиційного блоку" в ПАРЄ також мають намір звернути увагу своїх колег на назріває в Україні розкол по мовному питанню.

"Ініціатива деяких депутатів щодо зміни в мовній сфері викликає подив, замість того, щоб шукати компроміси і подолати назріває розкол в суспільстві, політики ще більше розколюють Україну", - зазначив Новинський.

За його словами, як показує історія, будь-яке вторгнення в гуманітарну сферу завжди закінчується важких наслідків.

В.Новинський вважає, що до релігії і мовного питання, потрібно підходити вкрай акуратно, і всіляко оберігати крихкий міжконфесійний і мовної світ в країні.