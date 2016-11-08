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15 марта, 19:03 • 113498 просмотра

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В.Новинский не получал официального представления на привлечение его к уголовной ответственности

В.Новинский не получал официального представления на привлечение его к уголовной ответственности

Киев • УНН

 • 7916 просмотра

КИЕВ. 8 ноября. УНН. Народный депутат Вадим Новинский заявил, что официально он еще не получал представление относительно себя. Об этом он заявил в аэропорту Борисполь, передает корреспондент УНН.

"Я его еще не читал, официально это представление я еще не получил. Руководство Верховной Рады, когда получило это представление с ГПУ, расписывало на регламентный комитет должно было и мне сообщить официально", - сказал он.

Напомним, 4 ноября глава СБУ Василий Грицак заявил, что Вадим Новинский вылетел из Киева в Грецию.

Сегодня, 8 ноября, он вернулся в Украину.

Как сообщал УНН, Генеральный прокурор Юрий Луценко 3 ноября подписал представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Украины Вадима Новинского.

Генпрокуратура осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 146 и ч.1 ст. 365 УК, по факту превышения власти и служебных полномочий бывшими высокопоставленными, а именно В.Януковичем, В.Захарченко, В.Новинским и В.Коряком, при незаконном лишении свободы личного помощника предстоятеля УПЦ МП Владимира.

Также указано, что с сентября по декабрь 2013 года В.Новинский, имея статус народного депутата, был соучастником при совершении В.Януковичем, В.Захарченко, В.Коряком и другими правоохранительными органами Киева преступления против свободы, чести и достоинства личности, а также в сфере служебной деятельности.

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