В.Новинський не отримував офіційного подання на притягнення його до кримінальної відповідальності
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Народний депутата Вадим Новинський заявив, що офіційно він ще не отримував подання щодо себе. Про це він заявив в аеропорту Бориспіль, передає кореспондент УНН.
"Я його ще не читав, офіційно це подання я ще не отримав. Керівництво Верховної Ради, коли отримало це подання з ГПУ, розписувало на регламентний комітет мало було і мене повідомити офіційно", - сказав він.
Нагадаємо, 4 листопада глава СБУ Василь Грицак заявив, що Вадим Новинський вилетів з Києва до Греції.
Сьогодні, 8 листопада, він повернувся до України.
Як повідомляв УНН, Генеральний прокурор Юрій Луценко 3 листопада підписав подання про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата України Вадима Новинського.
Генпрокуратура здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 146 та ч.1 ст. 365 ККУ, за фактом перевищення влади та службових повноважень колишніми високопосадовцями, а саме В.Януковичем, В.Захарченком, В.Новинським та В.Коряком, при незаконному позбавленні волі особистого помічника предстоятеля УПЦ МП Володимира.
Також вказано, що з вересня по грудень 2013 року В.Новинський, маючи статус народного депутата, був співучасником при вчиненні В.Януковичем, В.Захарченком, В.Коряком та іншими правоохоронцями Києва злочину проти волі, честі та гідності особи, а також у сфері службової діяльності.