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В Николаеве в понедельник возобновляют движение трамваев и троллейбусов после массированной атаки рф

Киев  •  УНН

 • 6167 просмотра

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В Николаеве 2 декабря возобновляется движение трамваев и троллейбусов после массированной атаки рф. Транспорт будет работать по привычному графику с ограниченным отоплением и возобновит раздачу очищенной воды.

В Николаеве завтра, 2 декабря, возобновляется движение трамваев и троллейбусов после массированной атаки рф. Транспорт будет работать по привычному графику, но с ограниченным отоплением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича. 

Завтра, 2 декабря, возобновляем движение трамваев и троллейбусов в Николаеве. Предварительно, транспорт будет работать в привычных графиках

- написал Сенкевич.

Также, по его словам, возобновляется раздача очищенной воды троллейбусом и трамваем на своих локациях.

Впрочем для уменьшения нагрузки на энергетическую систему, отопление в транспорте будет работать лишь на 30%, рассказал Сенкевич.

Напомним

Сейчас в Николаеве из-за массированной атаки рф 28 февраля электротранспорт не курсирует в полном объеме. Сейчас ездят только троллейбусы, которые имеют автономный ход в 20 км.  также не работали учебные заведения.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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