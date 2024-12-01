В Николаеве в понедельник возобновляют движение трамваев и троллейбусов после массированной атаки рф

В Николаеве завтра, 2 декабря, возобновляется движение трамваев и троллейбусов после массированной атаки рф. Транспорт будет работать по привычному графику, но с ограниченным отоплением. Об этом УНН сообщает со ссылкой на мэра Николаева Александра Сенкевича.

Завтра, 2 декабря, возобновляем движение трамваев и троллейбусов в Николаеве. Предварительно, транспорт будет работать в привычных графиках - написал Сенкевич.

Также, по его словам, возобновляется раздача очищенной воды троллейбусом и трамваем на своих локациях.

Впрочем для уменьшения нагрузки на энергетическую систему, отопление в транспорте будет работать лишь на 30%, рассказал Сенкевич.

Напомним

Сейчас в Николаеве из-за массированной атаки рф 28 февраля электротранспорт не курсирует в полном объеме. Сейчас ездят только троллейбусы, которые имеют автономный ход в 20 км. также не работали учебные заведения.