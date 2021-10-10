В Нигерии боевики убили 20 человек при нападении
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в нигерийском штате Сокото, когда боевики напали на рынок и сожгли автомобили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.
Детали
На северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.
Специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир сказал, что вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и эпизодически стреляли, убивая нескольких человек.
“Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли девять транспортных средств”, — сказал он.
Напомним
Нигерийские агенты безопасности спасли 187 человек, которые были похищены вооруженными группировками в северо-западном штате Замфара.