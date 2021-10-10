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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 112561 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 109540 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 108365 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Нигерии боевики убили 20 человек при нападении

В Нигерии боевики убили 20 человек при нападении

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. По меньшей мере 20 человек погибли в нигерийском штате Сокото, когда боевики напали на рынок и сожгли автомобили. Об этом пишет УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

На северо-западе Нигерии с декабря прошлого года состоялась волна похищений школьников и жителей села за выкуп бандитами, нарушило повседневную жизнь миллионов граждан.

Специальный советник министра дел полиции Сокото Идрис Гобир сказал, что вооруженные бандиты ездили на мотоциклах и эпизодически стреляли, убивая нескольких человек.

“Бандиты в большом количестве убили по меньшей мере 20 человек, которых мы видели и насчитали, и подожгли девять транспортных средств”, — сказал он.

Напомним

Нигерийские агенты безопасности спасли 187 человек, которые были похищены вооруженными группировками в северо-западном штате Замфара.

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