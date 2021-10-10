В Нігерії бойовики вбили 20 людей під час нападу

Деталі

На північному заході Нігерії з грудня минулого року відбулася хвиля викрадень школярів та жителів села за викуп бандитами, що порушило повсякденне життя мільйонів громадян.

Спеціальний радник міністра справ поліції Сокото Ідріс Гобір сказав, що озброєні бандити їздили на мотоциклах і епізодично стріляли, вбиваючи кількох людей.

“Бандити у великій кількості вбили щонайменше 20 людей, яких ми бачили і нарахували, і підпалили дев’ять транспортних засобів”, — сказав він.

Нагадаємо

Нігерійські агенти безпеки врятували 187 людей, які були викрадені озброєними угрупованнями в північно-західному штаті Замфара.