В НБУ ожидают инфляцию в декабре близкой к текущему уровню

В Национальном банке Украины ожидают сохранения показателей инфляции в декабре близкими к текущим уровням. Такие итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка относительно уровня учетной ставки 13 декабря обнародовали в НБУ, пишет УНН.

Детали

В ноябре инфляция замедлилась до 5,1% в годовом измерении. Динамика потребительских цен была лучше, чем ожидал НБУ.

Как сообщается, сохранение благоприятной ценовой динамики в значительной степени обусловлено удешевлением сырых продуктов питания на фоне высоких урожаев и сложностей с экспортом продовольствия. Увеличение предложения более дешевого продовольственного сырья на внутреннем рынке обусловило, в том числе, и частичное снижение давления на расходы бизнеса, в частности предприятий пищевой промышленности и заведений питания.

Однако, как указано, наиболее весомым фактором ослабления фундаментального инфляционного давления было сохранение устойчивой ситуации на валютном рынке. Это не только ограничивало рост цен на широкий спектр товаров с импортной составляющей, но и способствовало улучшению инфляционных и курсовых ожиданий.

По оценкам НБУ, показатели инфляции будут сохраняться близкими к текущим уровням и в декабре - указали в комитете по монетарной политике НБУ.

В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять