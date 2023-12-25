В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять
НБУ ожидает, что внешнее финансирование вскоре возобновится, но проанализировали возможное затягивание с решением вопроса.
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи
Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы
россияне распространили фейк о том, что мужчин в Чернигове заманивают в армию ложными обещаниями помощи. Дезинформацию опровергает Украинский центр противодействия дезинформации.
На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун
Российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в штурмовых операциях на Таврическом направлении; некоторые из них сдаются в плен из-за жестокого обращения.
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления
Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для участия в войне в Украине.
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру
NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.
Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации
Украина считает, что заявление россии о якобы готовности по прекращению огня направлено на прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и может повысить рейтинги Трампа.
В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ
Украинские партизаны сообщают о прибытии в оккупированный Крым новой партии российских новобранцев из Амурской области, среди которых заметили наемника из Сербии.
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями
Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу
Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.