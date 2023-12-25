В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять

Эксклюзив
В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте
  •  52674 просмотра

В первый же день остались без командира. Первая в истории Украины женщина-судья, которая пошла воевать рассказала о службе в Бахмуте

Эксклюзив
Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва
  •  89959 просмотра

Правоохранители расследуют более 3,8 тыс. производств по уклонению от призыва

Эксклюзив
"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте
  •  114170 просмотра

"Сейчас есть ощущение сожаления, что уволилась в запас из армии". Интервью первой в Украине женщины-судьи Елены Ковбий, которая воевала на фронте

Эксклюзив
Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок
22 декабря  •  106572 просмотра

Подсказать, что нужно доработать, чтобы украинские дроны были эффективными - Рувин о привлечении экспертов КНИИСЭ к тестированию отечественных разработок

Эксклюзив
В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин
22 декабря  •  285452 просмотра

В 2023 году специалисты КНИИСЭ провели 30 тысяч экспертиз по фактам российской агрессии против Украины, которые станут доказательствами для Международного уголовного суда - Александр Рувин

Эксклюзив
Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю
22 декабря  •  240356 просмотра

Кто такой Кирилл Кернес и почему его желание наживы подыгрывает кремлю

Эксклюзив
Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники
22 декабря  •  189626 просмотра

Сын бывшего мэра Харькова Геннадия Кернеса регулярно встречается с Мураевым в Европе - источники

Эксклюзив
Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание
22 декабря  •  180663 просмотра

Понимание и заинтересованность в развитии отечественного производителя - президент ассоциации "Мясо Украины" о диалоге с Минобороны по тендерам на питание

Эксклюзив
Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса
21 декабря  •  212566 просмотра

Однозначно веховое событие, хотя и со своими минусами: эксперт о легализации медицинского каннабиса

Эксклюзив
Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС
21 декабря  •  212382 просмотра

Разведка подтвердила действие российского паспорта главы ВККС

Эксклюзив
В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт
21 декабря  •  168878 просмотра

В заявлениях Кирилла Кернеса могут скрываться интересы рф по дестабилизации ситуации в Харькове - эксперт

Эксклюзив
россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог
21 декабря  •  151033 просмотра

россия может вербовать сбежавших за границу, для дестабилизации ситуации в Харькове - политолог

Эксклюзив
Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом
21 декабря  •  146644 просмотра

Хочешь работать - плати дань: бухгалтер-практик об отношениях налоговой с бизнесом

Эксклюзив
Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования
21 декабря  •  133179 просмотра

Доверие общества, эффективная работа: Даниил Меньшиков о необходимости перехода госорганов на модель публичного администрирования

Эксклюзив
Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог
21 декабря  •  122229 просмотра

Решение Верховного суда по делу обвиняемого в серии заказных убийств агента фсб Шепелева вредит имиджу Украины - политолог

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2023

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...Loading...
Новости по теме

В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять

НБУ ожидает, что внешнее финансирование вскоре возобновится, но проанализировали возможное затягивание с решением вопроса.

Экономика •   •  4132 просмотра
В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять

Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд оставил в силе меру пресечения в виде содержания под стражей для бывшего заместителя председателя Госспецсвязи по делу о растрате 62 миллионов гривен.

Криминал и ЧП •   •  2844 просмотра
Суд оставил в силе меру пресечения экс-заместителю главы Госспецсвязи

Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы

россияне распространили фейк о том, что мужчин в Чернигове заманивают в армию ложными обещаниями помощи. Дезинформацию опровергает Украинский центр противодействия дезинформации.

Общество •   •  4562 просмотра
Центр противодействия дезинформации опроверг российский фейк о том, что в Чернигове мужчин обманом заманивают в военкоматы

На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун

Российские военнослужащие все чаще отказываются участвовать в штурмовых операциях на Таврическом направлении; некоторые из них сдаются в плен из-за жестокого обращения.

Война •   •  6477 просмотра
На Таврическом направлении становится все больше отказов оккупантов участвовать в штурмовых действиях - Штупун

россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления

Оккупанты готовят экспедицию в Африку для поиска наемников для участия в войне в Украине.

Война •   •  9224 просмотра
россияне собираются искать в Африке наемников для войны против Украины - Центр сопротивления

Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

NORAD отслеживает путешествие Санты в канун Рождества, показывая миллиарды подарков, доставленных по всему миру с помощью анимации.

Культура •   •  5181 просмотра
Санта Клаус летает под радаром ВВС США: уже известно о миллиардах подарков по всему миру

Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

Украина считает, что заявление россии о якобы готовности по прекращению огня направлено на прекращение военной помощи Украине со стороны Запада и может повысить рейтинги Трампа.

Война •   •  12452 просмотра
Заявление о якобы готовности рф к прекращению огня могло быть сделано, чтобы помешать западной помощи Украине - Центр противодействия дезинформации

В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Украинские партизаны сообщают о прибытии в оккупированный Крым новой партии российских новобранцев из Амурской области, среди которых заметили наемника из Сербии.

Война •   •  13537 просмотра
В оккупированном Крыму среди российских военных заметили наемника из Сербии - АТЕШ

Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями

Правительство Украины утвердило дорожную карту реформирования системы управления государственными инвестициями.

Экономика •   •  13716 просмотра
Структурный маяк МВФ: правительство одобрило дорожную карту реформы управления публичными инвестициями

Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу

Служба безопасности Украины задержала лиц, в том числе военного чиновника и хирурга, за незаконную помощь мужчинам призывного возраста в выезде за границу.

Криминал и ЧП •   •  10640 просмотра
Фиктивные справки и псевдо водители-дальнобойщики: СБУ ликвидировала три схемы выезда уклонистов за границу