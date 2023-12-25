В НБУ проанализировали возможное затягивание с международным финансированием: на что это может повлиять

Затягивание решения вопроса с международным финансированием может обусловить дополнительный спрос на валюту, впрочем восстановление внешнего финансирования ожидается в ближайшее время. Такие итоги дискуссии членов Комитета по монетарной политике Национального банка по уровню учетной ставки 13 декабря обнародовали в НБУ, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, валютный рынок успешно адаптировался к режиму управляемой курсовой гибкости, введенного в начале октября. НБУ ежедневно покрывал структурный дефицит валюты на межбанковском валютном рынке и обеспечивал умеренные курсовые колебания в обе стороны, учитывая изменения в балансе спроса-предложения на валюту. "В результате ажиотаж вокруг введения нового курсового режима быстро иссяк, курс гривны в течение ноября даже укрепился, а интервенции НБУ постепенно сократились", - отмечается в сообщении.

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В частности, в ноябре сальдо интервенций НБУ составило 2,5 млрд долл. США, уменьшившись в 1,4 раза по сравнению с октябрем и на 10% по сравнению с сентябрем.

Затягивание решения вопроса о международном финансировании может негативно сказаться на ожиданиях, а следовательно, и вызвать дополнительный спрос на валюту - указали в комитете по монетарной политике НБУ.

При этом отмечается, что "ожидается возобновление внешнего финансирования в ближайшее время".

Сейчас международные резервы Украины составляют почти 39 млрд долл. США и являются достаточными для сохранения контроля над курсовой динамикой, отметили в регуляторе.

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