НБУ снизил учетную ставку до 15% на фоне замедления инфляции

Национальный банк Украины снизил учетную ставку с 16% до 15%, сообщили в четверг в НБУ, пишет УНН.

Детали

"Правление Национального банка приняло решение снизить учетную ставку с 16% до 15% с 15 декабря 2023 года", - говорится в сообщении.

В НБУ указали, что такое решение согласуется с замедлением инфляции и улучшением инфляционных ожиданий.

Как отмечается, в дальнейшем НБУ готов гибко адаптировать процентную политику, учитывая изменения в балансе рисков для курсовой устойчивости и инфляции.

"Дальнейшая динамика учетной ставки будет зависеть от развития инфляционных процессов, состояния валютного рынка, ритмичности поступления и достаточности объемов международной помощи, ситуации с рисками безопасности и других факторов", - указали в НБУ.

Инфляция

Регулятор указал, что инфляция в ноябре снизилась до 5,1%, даже несколько быстрее, чем ожидалось. "Замедлению инфляции способствовало как расширение предложения продуктов питания из нового урожая, так и улучшение ожиданий на фоне более крепкого курса гривны", - отметили в Нацбанке.

"По оценкам НБУ, показатели инфляции в декабре будут оставаться близкими к текущим уровням. В то же время сохраняются риски ускорения инфляции из-за логистических трудностей на западных границах и быстрее исчерпания эффектов от значительных урожаев, прежде всего овощей", - сообщили в НБУ.

Курс

В регуляторе указали, что адаптация к режиму управляемой гибкости обменного курса прошла успешно. "Валютный рынок остался устойчивым после введения нового курсового режима. Повышенный спрос на валюту наблюдался только в первые дни управляемой гибкости курса, а в дальнейшем баланс спроса и предложения валюты улучшился. Это сказалось и на уменьшении чистой продажи валюты НБУ", - отметили в Нацбанке.

В ноябре сальдо интервенций НБУ, как указано, составило 2,5 млрд долл. США и было меньше, чем в предыдущие месяцы. "Как и декларировалось, НБУ ежедневно компенсировал структурный дефицит валюты, позволяя курсу гривны колебаться как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления под влиянием изменений в балансе спроса и предложения на валютном рынке", - отметили в регуляторе.

НБУ будет сохранять активное присутствие на валютном рынке для удовлетворения структурного спроса и сглаживания курсовых колебаний, указали в центральном банке.

"Структурный дефицит валюты будет оставаться и в дальнейшем, учитывая последствия войны. Соответственно это потребует от НБУ активного участия на валютном рынке - как для удовлетворения структурного спроса на валюту, так и для сглаживания значительных курсовых колебаний. По мере формирования надлежащих макроэкономических предпосылок НБУ постепенно будет увеличивать гибкость курса и усиливать его роль как средства адаптации экономики к внешним и внутренним шокам", - отметили в НБУ.

Также НБУ пообещали и в дальнейшем принимать меры для поддержания привлекательности гривневых инструментов для сбережений: депозитов и ОВГЗ.

Резервы

Уровень международных резервов остается достаточным для поддержания курсовой устойчивости, сообщили в НБУ.

На конец ноября международные резервы НБУ, как сообщается, составляли около 39 млрд долл. США. "В течение последних месяцев они уменьшились несущественно, несмотря на меньшую ритмичность поступления внешнего финансирования. Текущий объем резервов является существенно выше по сравнению как с началом этого года, так и периодом до полномасштабного вторжения россии", - отметили в регуляторе.

Ключевым риском для инфляционной динамики и экономического развития остается ход полномасштабной войны, одновременно усилились риски в части международной помощи, указали в Нацбанке.