НБУ впервые с июля прошлого года поднял официальный курс
Киев • УНН
КИЕВ. 3 октября. УНН. Национальный банк Украины повысил официальный курс впервые с июля 2022 года - на 4 октября установив его на уровне 36,59 грн за долл., передает УНН.
Детали
До отмены Нацбанком фиксированного курса с 3 октября, он держался с момента решения 21 июля прошлого года на уровне почти 36,57 грн за долл.
Таким образом, гривна просела на 2 копейки.
Официальный курс евро на 4 октября установлен на уровне почти 38,33 грн за евро, укрепившись на 19 копеек против почти 38,52 грн за евро до этого.
Дополнение
Национальный банк Украины с 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса.
В обменниках украинских банков курс гривны к доллару 3 октября установился на уровне 38,2 грн за долл. для продажи против почти 36,57 грн за долл. установленного на сегодня НБУ после решения регулятора отказаться от фиксированного курса впервые с начала войны.
В экспертной среде указывают, что после решения НБУ ожидается, что курс доллара будет находиться в определенной турбулентности, однако должен стабилизироваться через месяц.