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НБУ вперше з липня минулого року підняв офіційний курс

НБУ вперше з липня минулого року підняв офіційний курс

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 жовтня. УНН. Національний банк України підвищив офіційний курс вперше з липня 2022 року - на 4 жовтня встановивши його на рівні 36,59 грн за дол., передає УНН.

Деталі

До відміни Нацбанком фіксованого курсу з 3 жовтня, він тримався з моменту рішення 21 липня минулого року на рівні майже 36,57 грн за дол.

Таким чином, гривня просіла на 2 копійки.

Офіційний курс євро на 4 жовтня встановлено на рівні майже 38,33 грн за євро, укріпившись на 19 копійок проти майже 38,52 грн за євро до цього.

Доповнення

Національний банк України з 3 жовтня впровадив режим керованої гнучкості обмінного курсу.

В обмінниках українських банків курс гривні до долара 3 жовтня встановився на рівні 38,2 грн за дол. для продажу проти майже 36,57 грн за дол., встановленого на сьогодні НБУ після рішення регулятора відмовитися від фіксованого курсу вперше з початку війни.

В експертному середовищі вказують, що після рішення НБУ очікується, що курс долара буде перебувати в певній турбулентності, проте має стабілізуватися через місяць.

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