В НБУ объяснили, почему гривна начала резко девальвировать
Киев • УНН
Восстановление экономики и активизация импорта создают дополнительное давление на курс гривны из-за роста спроса на валюту. НБУ имеет ресурсы для покрытия дефицита валюты и сдерживания чрезмерных курсовых колебаний.
Рост чистого спроса на валюту в Украине, вызванный восстановлением экономики и активизацией импорта, создает дополнительное давление на курс гривны.
Об этом говорится в отчете НБУ о финансовой стабильности, передает УНН.
Нацбанк объясняет, что спрос на валюту постепенно растет благодаря восстановлению экономики и активизации импорта. Либерализация части ограничений на движение капитала пока незначительно повлияла на рынок, поскольку более трети платежей за границу компании осуществляли за счет собственных валютных резервов.
В то же время осенью увеличился спрос на наличную валюту со стороны населения. Рост спроса является главным фактором дополнительного давления на обменный курс
Национальный банк Украины отмечает, что имеет ресурсы для покрытия дефицита валюты и сдерживания чрезмерных курсовых колебаний, указано в документе.
Напомним
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,8761 грн/долл, что девальвировало гривну на 5 копеек.