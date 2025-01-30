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В МВФ против участия нардепов в распределении инвестиционных проектов - глава комитета ВР

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Руководство миссии МВФ в Украине заявило о недопустимости участия депутатов в распределении инвестпроектов из-за риска политизации процесса. Министерства самостоятельно будут определять объекты финансирования в рамках инвестиционных проектов.

Руководство миссии Международного валютного фонда в Украине против участия нардепов в распределении инвестиционных проектов, ведь считают, что это политизирует процесс и снижает его прозрачность. Об этом сообщила нардеп, председатель Комитета ВР по вопросам бюджета Рады Роксолана Пидласа во время презентации январского выпуска «Мониторинга выполнения условий программы МВФ и Плана Украины в рамках Ukraine Facility», передает УНН.

«Мы общались с руководством миссии Международного валютного фонда в Украине, которые нам прямо, письменно сказали о том, что они против участия народных депутатов в распределении инвестиционных проектов, потому что они считают, что это политизирует процесс и снижает прозрачность процесса», - сказала Пидласа.

Она отметила, что народные депутаты вообще не будут предусматривать распределение отдельных «объектов» на этапе принятия решения Стратегическим инвестиционным советом.

«То есть министерство именно в рамках инвестиционного проекта будет выбирать какие «объекты» финансировать», - добавила Пидласа

Дополнение

В 2024 году начал работу Стратегический инвестиционный совет, который утвердил Единый портфель публичных инвестиций - 787 проектов, из которых 92 проекта отобрали на этот год. В частности, приоритетными направлениями восстановления в этом году определили социальную сферу, восстановление инфраструктуры, а также разминирование и гражданскую защиту.

Правительство создало Стратегический инвестиционный совет для формирования приоритетов осуществления публичных инвестиций 14 мая 2024 года.

Совет одобряет среднесрочный план приоритетных публичных инвестиций, который будет готовиться совместно с Бюджетной декларацией, и единый портфель публичных инвестиционных проектов, которые прошли предварительную оценку и приоритезацию, а также будет осуществлять верхнеуровневый мониторинг их реализации.

В декабре 2024 года премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что Украина получит новый транш МВФ в размере $1,1 миллиарда долларов. 

Полученные средства будут направлены на финансирование важных расходов государственного бюджета.

Общая сумма выплат Украине в рамках этой программы с момента ее запуска увеличится до почти 9,8 миллиарда долларов.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Экономикаполитика
ukrainaУкраина
denys-shmyhalДенис Шмыгаль

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