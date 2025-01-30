У МВФ проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів - голова комітету ВР

ukenru
09:48 • 54393 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

Ексклюзив
09:17 • 111096 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

Ексклюзив
06:50 • 110606 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 130438 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 161952 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 214117 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 172715 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 151097 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 125008 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 109801 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

"Голос Америки" припиняє контракти з працівниками української служби

17 березня, 01:54 • 128147 перегляди
Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

Україна може отримати більше винищувачів Mirage-2000 від третіх країн - Макрон

17 березня, 04:18 • 132189 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129500 перегляди
Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

Бої за Торецьк: лінія фронту змінюється, контрнаступу ЗСУ не було - DeepState

17 березня, 04:45 • 131512 перегляди
На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

На Харківщині через ворожі удари 5 поранених, сталася масштабна пожежа на підприємстві: показали наслідки

08:48 • 125725 перегляди
Публікації
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 181285 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 179829 перегляди
Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

Встановити хочуть на місці леніна, а на відкриття покликати Трампа: все, що відомо про пам'ятник Вашингтона у Києві

12 березня, 19:49 • 311865 перегляди
Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

Підсумки тижня моди у Парижі: яскраві враження та дебюти осені-зими 2025-2026

12 березня, 15:33 • 339364 перегляди
Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

Після розшуку активів у космосі АРМА під керівництвом Думи взялося за університети

12 березня, 15:09 • 274040 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

10:33 • 31861 перегляди
Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

Джастін Бібер зізнався, що "тоне" і приховує біль, який довелося пережити

08:44 • 64920 перегляди
Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

Бельгійська актриса Емілі Декенн померла у віці 43 років від рідкісної форми раку

08:19 • 65901 перегляди
День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

День мобілізаційного працівника, День Святого Патрика: що ще відзначають 17 березня

17 березня, 04:30 • 129500 перегляди
Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

Кім Кардаш'ян обіймається з роботом Tesla: нова фотосесія викликала критику

16 березня, 13:56 • 101529 перегляди
Актуальне
У МВФ проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів - голова комітету ВР

У МВФ проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів - голова комітету ВР

Київ • УНН

 • 31104 перегляди

Керівництво місії МВФ в Україні заявило про неприпустимість участі депутатів у розподілі інвестпроєктів через ризик політизації процесу. Міністерства самостійно визначатимуть об'єкти фінансування в рамках інвестиційних проєктів.

Керівництво місії Міжнародного валютного фонду в Україні проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів, адже вважають, що це політизує процес і знижує його прозорість. Про це повідомила нардепка, голова Комітету ВР з питань бюджету Ради Роксолана Підласа під час презентації січневого випуску "Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в рамках Ukraine Facility", передає УНН.

"Ми спілкувалися з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду в Україні, які нам прямо, письмово сказали про те, що вони проти участі народних депутатів у розподілі інвестиційних проєктів, тому що вони вважають, що це політизує процес і знижує прозорість процесу", - сказала Підласа.

Вона зазначила, що народні депутати взагалі не будуть передбачати розподіл окремих "об'єктів" на етапі прийняття рішення Стратегічною інвестиційною радою.

"Тобто міністерство саме в рамках інвестиційного проєкту буде обирати які "об'єкти" фінансувати", - додала Підласа

Доповнення

У 2024 році розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила Єдиний портфель публічних інвестицій - 787 проєктів, з яких 92 проєкти відібрали на цей рік. Зокрема, пріоритетними напрямками відновлення цього року визначили соціальну сферу, відбудову інфраструктури, а також розмінування та цивільний захист.

Уряд утворив Стратегічну інвестиційну раду для формування пріоритетів здійснення публічних інвестицій 14 травня 2024 року.

Рада схвалює середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

В грудні 2024 року прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає новий транш МВФ у розмірі $1,1 мільярда доларів. 

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків державного бюджету.

Загальна сума виплат Україні в межах цієї програми від моменту її запуску збільшиться до майже 9,8 мільярда доларів.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ЕкономікаПолітика
ukrainaУкраїна
denys-shmyhalДенис Шмигаль

Звернутися з питань розміщення реклами