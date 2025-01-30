У МВФ проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів - голова комітету ВР

Керівництво місії Міжнародного валютного фонду в Україні проти участі нардепів у розподілі інвестиційних проєктів, адже вважають, що це політизує процес і знижує його прозорість. Про це повідомила нардепка, голова Комітету ВР з питань бюджету Ради Роксолана Підласа під час презентації січневого випуску "Моніторингу виконання умов програми МВФ та Плану України в рамках Ukraine Facility", передає УНН.

"Ми спілкувалися з керівництвом місії Міжнародного валютного фонду в Україні, які нам прямо, письмово сказали про те, що вони проти участі народних депутатів у розподілі інвестиційних проєктів, тому що вони вважають, що це політизує процес і знижує прозорість процесу", - сказала Підласа.

Вона зазначила, що народні депутати взагалі не будуть передбачати розподіл окремих "об'єктів" на етапі прийняття рішення Стратегічною інвестиційною радою.

"Тобто міністерство саме в рамках інвестиційного проєкту буде обирати які "об'єкти" фінансувати", - додала Підласа

Доповнення

У 2024 році розпочала роботу Стратегічна інвестиційна рада, яка затвердила Єдиний портфель публічних інвестицій - 787 проєктів, з яких 92 проєкти відібрали на цей рік. Зокрема, пріоритетними напрямками відновлення цього року визначили соціальну сферу, відбудову інфраструктури, а також розмінування та цивільний захист.

Уряд утворив Стратегічну інвестиційну раду для формування пріоритетів здійснення публічних інвестицій 14 травня 2024 року.

Рада схвалює середньостроковий план пріоритетних публічних інвестицій, який готуватиметься спільно з Бюджетною декларацією, та єдиний портфель публічних інвестиційних проєктів, які пройшли попередню оцінку та пріоритезацію, а також здійснюватиме верхньорівневий моніторинг їх реалізації.

В грудні 2024 року прем‘єр-міністр України Денис Шмигаль заявляв, що Україна отримає новий транш МВФ у розмірі $1,1 мільярда доларів.

Отримані кошти будуть спрямовані на фінансування важливих видатків державного бюджету.

Загальна сума виплат Україні в межах цієї програми від моменту її запуску збільшиться до майже 9,8 мільярда доларів.