В московском медуниверситете эвакуировали двести человек из-за разбитой ампулы с бромом

В российской столице 200 человек эвакуировали из Московского центра инновационных технологий в здравоохранении на проспекте Вернадского. На одном из этажей здания разбили колбу с бромом. Об инциденте написала череда росСМИ, передаёт УНН.

Детали

Из-за разбившейся ампулы с бромом эвакуировали 200 человек из Института Фармации Сеченовского медуниверситета в Москве

По данным росСМИ, ампула с токсичным веществом, которое разъедает кожу и дыхательные пути, разбилась на кафедре фармацевтики в здании на проспекте Вернадского.

Химическое вещество сотрудники ликвидировали абсорбентом, который сделал лаборант.

Согласно информации из открытых источников, никто не пострадал.

Дополнительно

На место происшествия направили мобильную лабораторию Роспотребнадзора, которая проведет обследование помещений института после утечки брома из колбы.

Причины и детали этого происшествия ещё выясняются.

Справочно

В больших концентрациях бром может вызывать недомогание. Отравление бромом обычно проявляется в виде насморка, слезотечения и осложнения дыхания.

Бром имеет резкий раздражающий запах. Согласно данным российских учёных, вещество представляет угрозу для здоровья людей только при непосредственном контакте.