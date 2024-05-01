В monobank произошел сбой в работе - Гороховский

"Время пришло": Блинкен призвал Израиль и ХАМАС продвигаться вперед по соглашению о прекращении огня

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Израиль настаивал на заключении соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАС, заявив, что "время пришло" для заключения сделки по освобождению заложников и приостановке почти семимесячной войны в Газе.