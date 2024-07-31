В Молдове правоохранители задержали двух должностных лиц - секретариата парламента и пограничной полиции - по подозрению в государственной измене. Об этом пишет УНН со ссылкой на прокуратуру по борьбе с преступностью и по особо важным делам Молдовы (PCCOCS).

Детали

По данным правоохранителей, подозреваемые совершали преступления начиная с 2023 года. Одного из задержанных подозревают в госизмене, поскольку он «собирал и передавал сотруднику посольства информацию для использования в ущерб интересам Молдовы».

Второго задержанного также подозревают в заговоре против Молдовы.

По данным правоохранителей, он действовал с целью получения личной выгоды. Чиновник также «поддерживал связь с сотрудником посольства с целью сбора и передачи ему информации для использования в ущерб интересам Республики Молдова».

Обоих чиновников взяли под стражу на 72 часа, следствие продолжается.

Следует заметить, что прокуратура не указывает, о каком именно посольстве идет речь.

Напомним,

Сегодня, 31 июля, в парламенте Молдовы провели обыски, вероятно, связанные с делом о шпионаже в пользу России. Главу юридического департамента парламента поймали во время передачи информации сотрудникам российского посольства в Кишиневе