В Молдове взорвался Shahed после атаки рф на Одесскую область

В Молдове взорвался беспилотник Shahed после атаки рф на Одесскую область в Украине, сообщили в Минобороны страны, пишет УНН.

Детали

"По данным Службы воздушных операций Национальной армии (Молдовы), сегодня ночью, 13 июля, в 1:03 был обнаружен летающий объект, который взорвался в районе села Копанка Каушенского района. По предварительным данным, летательный объект Gheran 2 (Shahed 136) пролетел над воздушным пространством Республики Молдова после воздушных атак российской федерации на Одесскую область, Украина. На месте происшествия работают группы специалистов уполномоченных структур", - говорится в сообщении.

В полиции страны также указали, что "этой ночью, около 01:03, через службу экстренной помощи 112 полицию уведомили о том, что на окраине населенного пункта Копанка Каушенского района был обнаружен небольшой летательный аппарат, похожий на дрон, который после столкновения с землей взорвался и вызвал пожар".

На место происшествия, как указано, прибыли полиция и пожарные.

"По предварительной информации, пострадавших в результате инцидента нет. Территорию охраняют, компетентные учреждения проводят расследование для установления всех обстоятельств", - отметили в полиции Молдовы.

В случае наблюдения подозрительных летательных аппаратов граждан Молдовы призвали "не приближаться к ним, не прикасаться к ним и не перемещать, запомнить их местонахождение и избегать использования телефона поблизости, поскольку они могут содержать взрывные элементы, чувствительные к радиоволнам".

Россия атаковала Одесскую область дронами, есть попадания в многоэтажку и строительный супермаркет