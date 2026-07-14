В Минобороны ввели единый электронный амбулаторный журнал для военных вместо 11 бумажных
Киев • УНН
Министерство обороны Украины внедрило единый электронный амбулаторный журнал в МИС ВСУ, который заменит 11 бумажных журналов. Нововведение позволит сократить время на документацию и ускорить оформление медицинских документов.
Министерство обороны Украины ввело единый электронный амбулаторный журнал в Медицинской информационной системе ВСУ (МИС ВСУ), который заменит 11 бумажных медицинских журналов. Об этом сообщает Министерство обороны Украины, передает УНН.
Ранее военные медики были вынуждены дублировать информацию о пациентах в различных бумажных документах. Отныне все данные будут вноситься в единый электронный амбулаторный журнал.
В Минобороны отмечают, что нововведение позволит сократить время на ведение документации и уделять больше внимания лечению военнослужащих. Кроме того, вся информация о пациенте будет храниться в одном месте, а оформление справок, направлений, документов для военно-врачебной комиссии и других медицинских документов станет быстрее.
В ведомстве подчеркнули, что новый подход не предусматривает оцифровку старых бумажных форм – они отменяются. Отныне медицинские данные будут вноситься непосредственно в защищенную Медицинскую информационную систему ВСУ.
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