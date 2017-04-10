В сеть попали новые "пленки Рожковой" - О.Дубинский

"Сайт leragate.info продолжает публиковать материалы, проливающие свет на грандиозную аферу, которую В.Гонтарева и К.Рожкова провернули совместно с совладельцем "Платинум Банка" Б.Кауфманом для вывода из банка рефинансирования НБУ.

По ссылке можно послушать эпизод с "пленок Рожковой", которые стали основанием для уголовного производства НАБУ. К.Рожкова обсуждает с акционером "Платинум Банк" Д.Зинковым, как получить больше денег НБУ под ничего не стоят залога", - написал О.Дубинський.

В частности, голос похож на голос Е.Рожковой обсуждает с якобы акционером "Платинум Банка" Д.Зинковым варианты, как получить от НБУ 500 млн грн рефинансирования.

"Нужно искать что-то на 400 или 500 млн, пожалуй нужно выводить Молдову (санаторий - ред.). Смотря что вы предложите. Просто нужно примерно понять что это, и сколько это реально может стоить. Потому что если это стоит 200 млн, а мы решим что оно стоит 500, то будет та же история ", - говорит человек с похожим голосом на Е.Рожковой.

Напомним, НАБУ изучает факты многомиллионного рефинансирования банков со стороны Нацбанка. По данным экспертов, дело в частности касается рефинансирования "Платинум банка", председателем правления которого была нынешняя заместитель председателя Нацбанка Екатерина Рожкова.

Ранее сообщалось, что "Платинум банк" при содействии руководства НБУ пытались докапитализировать за счет кредитного портфеля банка "Михайловский". Именно с этой целью НБУ вроде признал банк "Михайловский" неплатежеспособным.

"И.о. члена правления Нацбанка Екатерина Рожкова в день банкира делает своему патрону, бизнесмену Борису Кауфману королевский подарок. С помощью четырех (трех внеплановых, и одной плановой) проверок - она ​​"отжимает" для него банк "Михайловский" у владельца сети "Эльдорадо" Виктора Полищука", - писал в Facebook О.Дубинський.

С намерением завладеть кредитным портфелем он связывает нынешнее преследование экс-председателя правления банка "Михайловский" Игоря Дорошенко. По его словам, задержание И.Дорошенко иллюстрирует "пищевую цепочку" в этом деле .

Как ранее сообщал, банк "Михайловский" был признан неплатежеспособным после того как он выполнил условия, поставленные перед ним самым НБУ .

Вместе с тем, правовые экспертизы показали необоснованность визання банка "Михайловский" неплатежеспособным .